В МИДе заявили о намерениях США «додавить» КНДР силой

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров заявил, что США намерены «додавить» КНДР до переговоров, в том числе силой, передает РИА «Новости».

Дипломат рассказал, что в ходе недавней поездки в Вашингтон он «сверил» часы с американскими коллегами по теме урегулирования вокруг КНДР.

Реклама

«Недавно я ездил в США, были встречи в Белом доме и в Госдепе, такая «сверка часов» и попытка понять, что происходит в Вашингтоне. На данном этапе позиция у них сырая: нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации. Просто есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой», — сказал Бурмистров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили «взвинчивание напряженности» вокруг КНДР.