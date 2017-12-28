Захарова ответила на вопрос о визите Ким Чен Ына в Москву

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на вопрос о возможности лидера КНДР Ким Чен Ына посетить с официальным визитом Москву, передает «Интерфакс».

По словам Захаровой, ей ничего неизвестно о возможном визите северокорейского лидера в Россию.

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«О таких конкретных планах мне, честно говоря, неизвестно», — сказала Захарова, отвечая на вопрос, планируется ли встреча министров иностранных дел России и Северной Кореи Сергея Лаврова и Ли Ён Хо.

В начале декабря депутаты Госдумы, побывавшие с визитом в КНДР, пригласили Ким Чен Ына посетить Москву в 2018 году.