Захарова провела брифинг с Дедом Морозом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова начала еженедельный брифинг в компании Деда Мороза.

Дед Мороз начал брифинг с шутливых писем от журналистов и иностранных ведомств, потом он поприветствовал Захарову: «Ну здравствуй, внученька!».

Захарова в ответ поинтересовалась, не обижал ли он журналистов. Дед Мороз заверил, что никого не обижал, пообещал подарить подарки в следующем году и сказал, что ему пора идти на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

После этого Захарова перешла к международной повестке дня.