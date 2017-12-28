Бибилов: Южная Осетия должна быть в составе России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика должна быть в составе России и объединиться с Северной Осетией, передает «Интерфакс».

«Я убежденный сторонник вхождения Южной Осетии в Российскую Федерацию. При этом я уважаю мнение тех, кто за сохранение независимого статуса республики. Но те, кто искренне выступает за независимость Южной Осетии, должны задуматься над тем, почему их точка зрения совпадает с позицией Грузии, которая также против вхождения республики в состав России», — сказал Бибилов.

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По его словам, исторической несправедливостью является то, что один народ разделен.

«Мы должны исправить эту несправедливость», — отметил Бибилов.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит помогать Южной Осетии.