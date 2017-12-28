Президент Эстонии пообещала переехать в русскоязычную Нарву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать в Нарву, расположенную на границе с Россией, сообщает РИА «Новости».

«Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву», — сказала Кальюлайд в новогоднем интервью местным СМИ.

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Открытие театрального комплекса Vaba Lava запланировано на ноябрь будущего года.

Отмечается, что в Нарве 96% жителей считают русский язык родным.

Ранее Кальюлайд в преддверии саммита Восточное партнерство в Брюсселе, отвечая на вопрос «Газеты.Ru», сообщила, что вопрос о либерализации визового режима для российских туристов, которые хотят отдохнуть в Эстонии во многом зависит от России.