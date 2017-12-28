Песков: плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда не было
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда не было, но каналы взаимодействия существуют, передает РИА «Новости».
«Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться. Каналы обмена информации, они существуют, и мы надеемся, они продолжат свою работу», — сказал Песков.
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По его словам, необходимо иметь политическую волю к сотрудничеству в сирийском урегулировании.
«Пока этого сотрудничества нет», — заключил Песков.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал США за их несогласованные военные операции.