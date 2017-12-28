Вице-президент ВОС снялся с выборов президента России из-за дороговизны кампании

Вице-президент Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) Тахир Исламов принял решение снять свою кандидатуру на выборах президента России по причине дороговизны кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Леонида Мишунина.

«Решением центрального правления (ВОС) было рекомендовано Тахиру Исламову сняться с выборов по причине дороговизны избирательной кампании — он согласился и решил все свои наработки лично передать Владимиру Владимировичу Путину, с чем, как раз, будем обращаться в его избирательный штаб, чтобы передать», — сказал Мишунин.

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Он уточнил, что Исламов намерен передать президенту свою программу по решению проблем инвалидов.

26 декабря Тахир Исламов объявил о своем участии в президентских выборах в марте 2018 года.