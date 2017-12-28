Источник: экс-губернатор возглавит Московский политех

По словам федерального чиновника, знакомого с ситуацией, в ближайшее время экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский займет должность ректора Московского политехнического университета.

По словам собеседника «Газеты.Ru», уже в четверг в районе полудня Миклушевского представят ученому совету ВУЗа.

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Милушевский являлся губернатором Приморья с 2012 по октябрь 2017 года.

Ранее СМИ писали о том, что он может стать губернатором Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. Эту информацию также подтверждал источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю. Однако, по словам федерального чиновника, знакомого с ситуацией, это решение не поддержала нынешний министр образования Ольга Васильева.

Тем более, что каких-то причин для срочной отставки нынешнего ректора плехановки Виктора Гришина, по словам источника «Газеты.Ru», нет.

Бывший ректор Московского политеха Андрей Николаенко подал заявление об отставке в конце октября. Ранее сообщество «Диссернет» обвинило его в плагиате докторской диссертации.