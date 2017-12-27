Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД
Кабинет министров Украины освободил от занимаемой должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву, передает УНН.
«На заседании правительства рассматривалось заявление по собственному желанию и решение правительства подписано», — сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
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Должность она получила в 2016 году.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объяснил, что 24-летняя Анастасия Деева, ставшая заместителем главы МВД, «выигрывает» в сравнении с ним в качестве исполнителя данной функции.