Эрдоган назвал Асада террористом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента Сирии Башара Асада террористом, с которым невозможно продолжать взаимодействие по урегулированию ситуации в стране, передает Reuters.

«Асад — однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом», — сказал Эрдоган.

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По его словам, будущее Сирии невозможно построить с президентом, «который убил около миллиона своих граждан».

Ранее сообщалось, что Турция усомнилась в желании России вывести контингент из Сирии.