Эрдоган назвал Асада террористом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал президента Сирии Башара Асада террористом, с которым невозможно продолжать взаимодействие по урегулированию ситуации в стране, передает Reuters.
«Асад — однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом», — сказал Эрдоган.
Реклама
По его словам, будущее Сирии невозможно построить с президентом, «который убил около миллиона своих граждан».
Ранее сообщалось, что Турция усомнилась в желании России вывести контингент из Сирии.