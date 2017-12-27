Путин привез в ЦИК документы для регистрации на выборах

Президент России Владимир Путин прибыл в Центральную избирательную комиссию с целью передачи документов для выдвижения кандидатом на президентских выборах в 2018 году, передает РИА «Новости».

Глава государства должен представить ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах, расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

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ЦИК принял к рассмотрению документы действующего президента.

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