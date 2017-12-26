Лукашенко высказался о выборах президента в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что политическая борьба в ходе президентской гонки в России обострится, однако не будет драматичной. Об этом он сказал на неформальной встрече лидеров стран СНГ в Ново-Огарево, передает РИА «Новости».

«Наша встреча традиционна, но, тем не менее, носит политический оттенок в том смысле, что сердцевина наших объединений — СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство Белоруссия-Россия, переживает такой ответственный период. Политический оттенок связан с тем, что в этой сердцевине, в России президентские выборы. Естественно, что это, как и в наших государствах, всегда обострение политической борьбы, что, наверное, естественно», — сказал Лукашенко.

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По его словам, лидеры СНГ уверены, что эта политическая борьба не будет острой и драматичной, «как когда-то было в российской истории, и это большая заслуга президента России».

«Мы не будем говорить о перспективах, прекрасно понимая их. Российский народ, думаю, правильно решит эти проблемы», — сказал Лукашенко.

Ранее инициативная группа официально выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты.