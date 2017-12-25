Путин увидел необходимость совершенствовать закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо совершенствовать закон об иностранных агентах. Об этом он сказал на встрече с руководством палат Федерального собрания России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Этот закон нуждается в совершенствовании, надо только сделать так, чтобы он был направлен на решение той задачи, ради которой он создавался, а именно — исключить всякое вмешательство в нашу внутриполитическую жизнь извне напрямую или через подставных лиц», — сказал Путин.

Реклама

По словам президента, никто не ограничивает граждан в рамках данного законодательства.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала условие для отмены мер против СМИ-иноагентов.