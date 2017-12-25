Байден заявил, что Янукович покинул Украину после его звонка

Бывший вице-президент США Джо Байден в своих мемуарах рассказал, что убедил экс-президента Украины Виктора Януковича покинуть страну, сообщает РИА «Новости».

«Я предупреждал его на протяжении нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержанно по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отзывать своих людей и уходить», — написал Байден.

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По его словам, Янукович покинул Украину на следующий день.

Ранее экс-премьер министр Украины Арсений Яценюк допустил, что Янукович мог бы вернуться к власти в 2014 году.