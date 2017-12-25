Эксперт: референдум в Швейцарии провести могут, но вступать в ЕС не будут

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал слова президента Швейцарии Дорис Лойтхард о возможности проведения в стране референдума об отношениях с ЕС. Эксперт допустил возможность проведения в Швейцарии подобного голосования.

«Потому что в стране есть система референдумов. Они ежегодно проводят референдумы по самым разным вопросам. Это очень модно, с них взяли пример австрийцы», — отметил Швейцер в беседе с НСН.

При этом эксперт выразил уверенность, что результат голосования неизбежно будет отрицательным. «Говорить, что «Швейцария готова» – ничего она не готова!», — сказал он.