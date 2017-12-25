Страновед: Швейцария не хочет в ЕС

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер объяснил НСН, почему не стоит всерьез воспринимать слова президента Швейцарии Дорис Лойтхард о проведении референдума по поводу отношений страны с ЕС. Эксперт напомнил, что в Швейцарии мнение президента страны в Швейцарии не имеет серьезного политического значения.

«Данное предложение – это не мнение какого-то большинства или официального, очень высокого лица. Такие люди есть, в Швейцарии есть экономические круги, заинтересованные в укреплении отношений с ЕС. Но вступление Швейцарии в него исключено по нескольким причинам.

Швейцария, как страна нейтральная, не хочет себя связывать ни с какими организациями, которые могут ей указывать, что ей надо делать. Абсолютно все опросы показывают, что население выступает за сохранение существующих связей, но ни в коем случае не за членство, не за подчинение», — сказал Швейцер.