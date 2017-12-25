Эксперт: Швейцарии Евросоюз не нужен

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер прокомментировал заявление президента Швейцарии Дорис Лойтхард о возможности проведения референдума о взаимоотношениях с Евросоюзом. По словам эксперта, тема «Швейцария - Евросоюз» в Швейцарии не очень актуальна.

«Они уже проводили в 1992 году референдум о вступлении в Евросоюз, и большинство высказалось «против». Сейчас этот вопрос опять, действительно, поднимается. Но в том варианте, в котором сейчас существует Европейский Союз, рассчитывать, что население Швейцарии выскажется «за», дело безнадежное.

Швейцария самодостаточная страна. Ей, по большому счету, Евросоюз не нужен. Но они очень активно сотрудничают в определенных секторах экономики. Такие же у ЕС есть соглашения с Норвегией и Исландией», — пояснил Швейцер в беседе с НСН.