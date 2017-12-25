«Справедливая Россия» поддержала выдвижение Путина

Партия «Справедливая Россия» во время съезда поддержала выдвижение президента России Владимира Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года, рассказал Сергей Миронов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Голосуем за мое предложение: не выдвигать своего кандидата и поддержать президента России Владимира Владимировича Путина. За, вижу, много голосов, давайте сделаем проще. Кто против — 9 человек, кто воздержался — 8 человек. Решение принято… «Справедливая Россия» не выдвигает своего кандидата, мы поддерживаем Владимира Путина», – заявил Миронов на съезде.

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Ранее Миронов рассказал, что альтернативы президенту России Владимиру Путину на этих президентских выборах на сегодняшний день в стране нет.

В ЦИК уже подали свои документы: председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, оппозиционер Алексей Навальный, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов, телеведущая Ксения Собчак и еще ряд кандидатов.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК.

От КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, «Альянс зеленых» — Эльвира Агурбаш, монархическая партия России — Антон Баков, «Партия социальной защиты» — Михаил Козлов, Партия добрых дел — Екатерина Гордон.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. ЦИК получил уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.