Депутаты Госдумы рассказали про подарки друг другу на Новый год

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савостьянова рассказала, что депутаты дарят друг другу на Новый год, сообщает RT.

«В основном это символические сувениры, связанные с Новым годом, — елочки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, новогодние шары и подобное. Сейчас очень большой выбор интересных и забавных новогодних украшений, которые поднимают настроение. Мы привыкли делать на Новый год подарки — и это такие вещи, которые ни к чему не обязывают. Как знак внимания, доброго отношения», — сказала Савастьянова.

Реклама

По ее словам, иногда бывают и оригинальные подарки. Например, депутаты, у которых есть своя пасека, могут угостить других собственным медом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие подарки можно дарить чиновникам.