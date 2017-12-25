Собчак принесла документы в ЦИК

Телеведущая Ксения Собчак принесла в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для подтверждения своего выдвижения в президенты России, передает «Интерфакс».

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула телеведущую Ксению Собчак кандидатом на выборы президента России в 2018 году. Она уже представила свою предвыборную программу.

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В ЦИК уже подали свои документы: председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, оппозиционер Алексей Навальный, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, журналист Олег Лурье, бизнесмен Сергей Полонский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов и еще ряд кандидатов.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым, кого зарегистрировала ЦИК.

От КПРФ был выдвинут Павел Грудинин, «Альянс зеленых» — Эльвира Агурбаш, монархическая партия России — Антон Баков, «Партия социальной защиты» — Михаил Козлов.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. ЦИК получил уведомление о сборе инициативной группы по выдвижению Путина.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.