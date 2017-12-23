Турчак избран секретарем генсовета «Единой России»

Генсовет «Единой России» в ходе съезда партии утвердил секретарем Андрея Турчака, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Среди других кандидатур, предлагаемых на роль секретаря генсовета, был также депутат Иван Квитка. Он получил семь голосов, Турчак — 151.

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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал главный призыв президента России Владимира Путина в ходе выступления на съезде.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр страны и глава «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал решение Путина о выдвижении на президентские выборы в 2018 году.