Турчак избран секретарем генсовета «Единой России»
Генсовет «Единой России» в ходе съезда партии утвердил секретарем Андрея Турчака, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Среди других кандидатур, предлагаемых на роль секретаря генсовета, был также депутат Иван Квитка. Он получил семь голосов, Турчак — 151.
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Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал главный призыв президента России Владимира Путина в ходе выступления на съезде.
Также ранее сообщалось, что премьер-министр страны и глава «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал решение Путина о выдвижении на президентские выборы в 2018 году.