Трамп о новых санкциях против КНДР: мир не хочет смерти

Президент США Дональд Трамп прокомментировал принятие СБ ООН резолюции по ужесточению санкций против КНДР, заявив, что «мир не хочет смерти».

«Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15:0 за принятие новых санкций против Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти!» — написал Трамп в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что СБ ООН усилил санкции против КНДР. Постпред США при организации Никки Хейли назвала это решение «беспрецедентным ответом» на действия Северной Кореи.