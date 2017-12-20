СМИ: Мэй уволила свою «правую руку» из-за скандала с порнографией
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила уйти в отставку главу аппарата правительства Дэмиана Грина, сообщает Reuters.
По информации «Би-би-си», Грин уволился после того, как обнаружилось, что он сделал «вводящие в заблуждение» заявления по поводу порнографических материалов, обнаруженных на его компьютере в 2008 году.
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В письме о своей отставке бывший глава аппарата извинился за свое поведение. Мэй заявила, что она «очень сожалеет» о его уходе.
Ранее сообщалось, что министр обороны Британии Майкл Фэллон уволился на фоне скандала о сексуальных домогательствах.