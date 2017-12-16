СМИ: разведка ФРГ отправила журналистам данные с критикой России до их обнародования

Федеральная служба разведки (BND) Германии тайно предоставила СМИ информацию, содержащую критику в адрес России, прежде чем глава ведомства Бруно Каль обнародовал сведения в ноябре. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на подтверждение информации в BND.

Отмечается, что BND вела «секретные переговоры» с представителями федеральных информационных агентств и изданий. Журналистов обязывали хранить услышанное в тайне.

Издание отметило речь Каля, произнесенную в ноябре 2017 года, когда он рассказал о «потенциальной опасности» со стороны России. СМИ восприняли выступление главы разведки как непривычный публичный акт. По сообщению Tagesspiegel, комментарий BND подтверждает, что речь разослали некоторым журналистам заранее, однако в ведомстве также отметили, что текст не содержал важной информации.