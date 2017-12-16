Экс-посол США в России «шокирован» разговором Трампа и Путина

Владимир Путин (слева) и Дональд Трамп РИА Новости

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что шокирован телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшимся 15 декабря, передает MSNBC.

По его словам, его шокирует сам факт разговора.

Макфол пояснил, что разговор не соответствует национальным интересам США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.