Власти Крыма посоветовали послу США в России учить историю

Послу США в России Джону Хантсману, прежде чем делать заявления о статусе Крыма, следовало бы лучше изучить географию и историю, передает РИА «Новости» заявление вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского.

«Прежде чем отправляться в другую страну, послу неплохо было бы выучить не только географию, но и историю. Я думаю, что если бы он был отягощен этими знаниями, то подобных заявлений он бы не делал», — сказал Полонский.

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По его словам, посол демонстрирует откровенное незнание и непонимание ситуации, связанной с Крымом.

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Крым является частью Украины.