Замгенсека ООН рассказал подробности своего визита в КНДР

Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман рассказал, что во время его визита в Северную Корею на прошлой неделе официальные лица КНДР «не предлагали каких-либо обязательств по переговорам», передает Reuters.

«Время покажет, каков результат наших переговоров, но я думаю, что мы оставили дверь приоткрытой, и я очень надеюсь, что теперь откроется дверь для переговорного процесса», — сказал Фелтман журналистам.

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По его словам, властям КНДР «нужно время, чтобы переварить [информацию, — «Газета.Ru»] и подумать, как они будут реагировать на наше послание».

«Cеверокорейские собеседники согласились, что важно предотвратить войну. Как мы это сделаем — было темой дискуссии, которые длились более 15 часов», — приводит слова Фелтмана РИА «Новости».

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов вести переговоры с Северной Кореей.