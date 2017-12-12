Россия «заморозила» посольство в Йемене

Россия решила приостановить деятельность своего посольства в Йемене с учетом ситуации в столице страны. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Йемен покинули все сотрудники посольства.

«Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде», — сказала Захарова.

Ранее МИД прокомментировал вооруженный конфликт в Йемене после убийства экс-президента Али Абдаллы Салеха.