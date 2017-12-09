В Совфеде назвали объявленные Трампом санкции «самыми циничными из всех»

Глава международного комитета Совета Федерации Констатин Косачев назвал объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции против России за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «самыми циничными из всех» санкций США, передает РИА «Новости».

«Объявленные Трампом новые санкции в отношении России за якобы нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) являются, возможно, самыми циничными из всех, которые вводились США. Ибо здесь главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении», — сказал он.

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Косачев подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении договора в силе.

«И поэтому циничная игра Вашингтона в «чужого виноватого» с явной целью добить и этот важнейший договор в сфере контроля над вооружениями (как они уже поступили с договорами по ПРО и по обычным вооружениям (ДОВСЕ), конечно же, нами отслеживается и не останется без ответа», — отметил он.

По его словам, в отличие от США, для России и всех европейских государств данный договор представляет стратегическую важность.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил новые санкции против России.