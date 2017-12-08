Саакашвили поймали и посадили в изолятор

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Экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Киеве, сообщается на его странице в фейсбуке.

«Срочно! Задержали Михаила Саакашвили, везут на Аскольдов переулок, 3а», — говорится в сообщении.

Сторонники политика также призвали киевлян прийти на место, куда, вероятно, везут Саакашвили.

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко также сообщил о задержании политика.

«Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», — написал Луценко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал Саакашвили прозрачный суд.