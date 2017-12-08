CNN: Трамп и его сын получили доступ к данным Wikileaks в 2016 году

Президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший и другие лица из Trump Organization в декабре 2016 года, когда Трамп был кандидатом в президенты, получили письмо, предлагавшее доступ к переписке демократов, полученной сайтом Wikileaks. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные расследования конгресса США.

Отмечается, что письмо пришло Трампу и его окружению через два месяца после того, как были обнародованы письма Национального комитета демократической партии, и за месяц до того, как были опубликованы письма Джона Подесты, главы предвыборного штаба соперницы Трампа Хиллари Клинтон.

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Отправитель письма назвался Майком Эриксоном. Комитет по разведке не смог установить его личность.

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