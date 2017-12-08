Рябков назвал «ущербными» претензии США по договору РСМД

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Коммерсанту» назвал «ущербными» обвинения США в адрес России по поводу нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Мы изложили американцам, в чем мы видим ущербность их позиции в части, касающейся претензии к российской стороне, и мы все-таки рассчитываем на более конструктивное и заинтересованное в результате отношение к тем вопросам, которые мы настойчиво ставим», — заявил он.

Ранее заместитель госсекретаря США Томас Шеннон говорил, что в США начали изучать «военные решения» на случай, если Россия нарушит РСМД.