Палестина не приняла вице-президента США из-за решения о переносе посольства
Палестинское руководство отказалось встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в знак протеста против переноса американского посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя палестинского правящего движения ФАТХ Джебриля Раджуба.
«Мы не будем принимать вице-президента США на палестинских территориях в ответ на признание оккупированного Иерусалима столицей Израиля», — заявил он.
Ранее стала известно, что президент Чехии Милош Земан обрадовался решению США перенести посольство.