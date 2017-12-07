В Совбезе ООН запросили об экстренной встрече из-за решения Трампа по Иерусалиму
Восемь стран-участниц Совета Безопасности ООН запросили об экстренной встрече в связи с признанием президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, передает «Интерфакс».
«В свете сделанного сегодня заявления о статусе Иерусалима, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая просят председателя созвать до конца этой недели экстренное заседание Совета с брифингом Генерального секретаря», — говорится в тексте совместного заявления.
В штаб-квартире ООН сообщили, что члены Совбеза соберутся 8 декабря в первой половине дня.
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что признав Иерусалим столицей Израиля президент США Дональд Трамп «признал то, что известно всем».