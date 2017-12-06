Путин ответил на вопрос о своем выдвижении на выборах

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем участии в выборах в 2018 году.

Путин принимает участие в церемонии вручения премии «Доброволец России», трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Это всегда для любого человека очень ответственное решение», — сказал Путин.

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В этой связи он обратился к добровольцам с вопросом, поддержат ли они его выдвижение.

Участники в зале дворца «МегаСпорт» ответили криками «Да».

В ответ Путин поблагодарил присутствующих добровольцев и пообещал в ближайшее время принять решение о своем участии в выборах, учитывая их мнение.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, когда Путин может объявить решение по участию в выборах.