Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск

Генпрокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в розыск. Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в своем твиттере.

«Объявлен розыск Саакашвили… Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины», — заявила Сарган.

Ранее сообщалось, что в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения полицейских, искавших Саакашвили, и его сторонников.