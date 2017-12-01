Антонов назвал разговор Путина и Трампа «действенным импульсом» для дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что телефонный разговор американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным дал действенный импульс для активизации работы дипломатов двух стран по вопросу международной безопасности, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что 21 ноября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые среди прочего обсудили ситуацию в Сирии и КНДР.

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«Это действенный импульс дипломатам двух стран активизировать работу в целях укрепления международной безопасности», — сказал Антонов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным был «прекрасным».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности переговоров Трампа и Путина.