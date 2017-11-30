NYT: Трамп хочет заменить Тиллерсона на главу ЦРУ Помпео

Президент США Дональд Трамп планирует снять Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря и заменить его на главу ЦРУ Майка Помпео. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента.

Как сообщается, это может произойти в течение ближайших нескольких недель.

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По данным издания, на посту главы ЦРУ Помпео сменит Том Коттон, представитель Республиканской партии в Арканзасе, который был одним из главных советников президента по вопросам национальной безопасности.

Как пишет газета, нет четкой ясности относительно намерений Трампа, однако, по словам источников, он в целом готов внести изменения в состав Госдепа. Глава администрации Белого дома Джон Келли разработал план перехода и обсудил его с другими должностными лицами.

Отмечается, что между Трампом и Тиллерсоном есть ряд противоречий по некоторым вопросам, среди которых позиция США по Ирану и КНДР. По данным газеты, «Тиллерсон в частном порядке назвал Трампа «придурком», и президент публично раскритиковал госсекретаря за то, что он «тратил свое время» на дипломатическую деятельность в Северной Корее».

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Ким Чен Ына «больным щенком».