В Кремле связали антироссийские действия США с предстоящими выборами

Антироссийские действия США приурочены к выборам в 2018 году президента России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Считаете ли вы, что эти усилия США приурочены к президентским выборам в России? Отвечаем: убеждены в этом», — сказал Песков.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о возможности своего участия в президентских выборах. Он также отметил, что если Владимир Путин примет решение выдвигаться, то будет поддержан партией.