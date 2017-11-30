Госдеп не пустил Антонова в дипсобственность в Сан-Франциско

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент необоснованно отказывает ему в посещении российской дипсобственности в Сан-Франциско. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщается, дипломат прибыл в Калифорнию и планировал с 29 ноября по 3 декабря провести встречи с экспертными и деловыми кругами и осмотреть российскую дипсобственность в Сан-Франциско.

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«Все, что мы получаем от госдепартамента — необоснованные отказы [в посещении нашей дипсобственности]», — сказал он, выступая на приеме неправительственной организации World Affairs Council в центре Сан-Франциско.

Ранее Антонов рассказал, что Москва ведет «аккуратную» и «деликатную» работу по подготовке иска в американский суд о незаконности блокировки властями США дипломатической собственности.