В Киеве прокомментировали возможность выдачи Саакашвили Грузии

Во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Тбилиси вопрос об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подниматься не будет, заявил посол Украины в Грузии Игорь Долгов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Он (Саакашвили) сейчас является частным лицом и это не может быть предметом обсуждения на официальных переговорах», — сказал Долгов.

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По словам посла, Саакашвили — «не единственный лидер оппозиции — ни на Украине, ни в Грузии». Также он заявил, что Киев «не видит проблему в пребывании Саакашвили на Украине.

«Если есть у вас вопросы в отношении бывшего президента Грузии, спросите об этом его самого, а не меня. Мы не видим проблему, он продолжает находиться в Украине, а также политическую активность, которая, честно говоря, не очень популярна», — заявил посол.

Ранее украинские СМИ сообщали, что украинские власти приняли решение депортировать Саакашвили из страны в ближайшие недели.