СМИ рассказали о 18 визитах Манафорта в Москву

Экс-глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт посетил Москву 18 раз за последние годы. Об этом сообщает издание McClutchy со ссылкой на источник в Киеве.

По его данным, Манафорт, работавший также на экс-президента Украины Виктора Януковича, в 2005 и 2006 годах посетил Москву 11 раз, затем в 2008 — три раза, в 2009 — еще дважды и по одному разу в 2010 и 2011 годах.

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Во время своих визитов, как отмечается, Манафорт якобы взаимодействовал с лицами, связанными с Кремлем.

Помимо этого, с февраля 2014 года он сотрудничал с украинской партией «Оппозиционный блок» и за последующие 20 месяцев посетил Киев 19 раз. Манафорт, по данным McClutchy, также предлагал партии занять позицию против НАТО.

Издание делает вывод, что связи Манафорта со сторонниками России «оказались глубже, чем предполагалось», а его остановки в Москве могут показаться интересными американским следователям. Тем не менее представитель экс-главы штаба Трампа отверг обвинения в его адрес, отметив, что Манафорт никогда не работал на российское правительство.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа Манафорта с Януковичем не имеет отношения к России.