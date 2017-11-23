В Кремле пообещали защищать интересы Керимова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва уже предприняла и продолжит предпринимать все необходимые шаги для разрешения ситуации, которая сложилась с сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, передает «Интерфакс».

«Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств», — сказал он.

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По словам Пескова, Керимов собственными силами защищает свои интересы.

«Конечно, безусловно», — добавил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать защищать интересы Керимова.

Ранее сообщалось, что сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинение в неуплате налогов. Французский суд не отправил его в тюрьму, а отпустил под подписку о невыезде и залог в €5 млн.