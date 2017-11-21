Путин встретился с Асадом в Сочи

В Сочи президент России Владимир Путин 20 ноября встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин представил Асада руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил России.

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«Хочу представить Вам людей, которые сыграли решающую роль в спасении Сирии. Конечно, господин Асад кого-то знает лично», — заявил Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в ходе рабочей поездки в Дамаск.