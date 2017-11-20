Посол Украины назвал «чушью» заявление Минска об украинской агентурной сети

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим назвал «чушью» заявление КГБ Белоруссии о якобы работе на территории страны украинской агентурной сети является «чушью», сообщает «Радио Свобода».

По его словам, украинский журналист Павел Шаройко, которого обвинили в шпионаже, действительно поддерживал контакты с сотрудниками украинского диппредставительства и занимался сбором информации как журналист.

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Кизим также назвал «чушью» объявление белорусскими властями персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова в связи с тем, что он якобы является сотрудником украинского Минобороны. Дипломат считает, что таким образом Минск занимается «нагнетанием обстановки».

Ранее Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины. В КГБ Белоруссии также рассказали подробности о раскрытии украинской агентурной сети.