Объявленный в Белоруссии персоной нон грата украинский дипломат покинул Минск

Объявленный в Белоруссии персоной нон грата из-за «не совместимой с дипломатическим статусом деятельности» советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов покинул территорию страны, передает РИА «Новости».

«Скворцов покинул Белоруссию сразу же после того, как была получена соответствующая нота из МИД Белоруссии», — сказал посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

Ранее сообщалось, что в КГБ Белоруссии рассказали подробности о раскрытии украинской агентурной сети.