В Генпрокуратуре назвали местонахождение матери и сестры Захарченко

В Генпрокуратуре назвали местонахождение матери и сестры экс-сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства.

«Мать уехала в Израиль, сестра — в Турцию. Оттуда они делают попытки еще как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, поскольку мы уличаем их во лжи», — заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Ранее источники сообщили, что мать и сестра Захарченко уехали из России.