«Зеленые» исключили свое участие в правительстве в коалиции с блоком Меркель

Зеленые» исключили возможность участия в правительстве меньшинства с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ZDF.

«Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ Свободной демократической партии Германии от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство», — заявил телеканалу представитель «Зеленых» Юрген Триттин.

Ранее Меркель прокомментировала решение СДПГ отказаться от участия в коалиции.