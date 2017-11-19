«План Кремля» в действиях властей Польши помешал Туску спокойно спать

Председатель Европейского Совета Дональд Туск пожаловался в своем твиттере на неспокойный сон из-за того, что увидел «план Кремля» в действиях правящей партии Польши «Право и справедливость».

«Интенсивный спор с Украиной, изоляция в ЕС, отклонение от власти закона и независимости судебной системы, атака на неправительственный сектор и свободны СМИ — стратегия «ПиС» или план Кремя? Слишком похоже, чтобы спать спокойно», — написал он.

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Самр обращение Туск начал со слова «тревога».

Ранее в Польше заявили о связи провокаций КНДР с «планами России».