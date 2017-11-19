Порошенко назвал Украину космической державой

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна на протяжении 20 лет «успешно подтверждает свои позиции космической державы». Об этом он написал в своем фейсбуке.

«20 лет назад в этот день произошло историческое событие для Независимой Украины — Леонид Каденюк на борту американского космического корабля «Колумбия» осуществил полет в космос. С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», — заявил Порошенко.

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По его словам, ракетоносители украинского производства выводят на орбиту космические аппараты и спутники из разных стран «по всему миру».

Также он добавил, что Украина является активным участником международных космических программ.

В августе Порошенко назвал Украину авиационной державой.